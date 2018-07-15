Алсу получила право на повышенную пенсию после скандала на «Голосе»

Певица Алсу удостоена звания «Народная артистка Республики Башкортостан». Церемонию вручения провел лично врио главы региона Радий Хабиров.

В связи с этим певица, когда достигнет определенного возраста, сможет рассчитывать на повышенную пенсию и ряд льгот, отмечает URA.RU.

Музыкальные критики и представители шоу-бизнеса предполагают, что таким образом чиновники решили поддержать певицу после скандала с накруткой голосов в пользу ее дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети».

В частности, музыкальный критик Александр Волков заявил в беседе с агентством, что «такое могло произойти».

По его словам, в регионе решили помочь звезде, чье имя несколько месяцев не сходило со страниц прессы в связи с громким скандалом.

Критик Евгений Бабичев тоже считает возможной такую версию, учитывая, что певица родилась в Татарстане и в Башкирии никогда постоянно не проживала, хотя называет ее своей малой родиной.

Он отметил, что обычно регионы поддерживают своих звезд, «а с Алсу не совсем понятно».

Впрочем, награждению певицы находятся и другие объяснения. Например, музыкальный продюсер Павел Рудченко рассказал агентству, что в Башкирии, вполне возможно, не нашли другое узнаваемое страной лицо региона.

Многие исполнители являются заслуженными или народными артистами каких-то республик, хотя особо никакого вклада в культуру там не внесли, — пояснил продюсер.

Рудченко добавил, что нередко звездам всероссийского уровня раздают такие титулы, чтобы поднять «культурный вес региона».

Напомним, в мае Первый канал принял решение аннулировать результаты финала вокального конкурса «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова.

Компания Group-IB провела расследование хода зрительского голосования и сообщила, что автоматизированная накрутка голосов в пользу Микеллы Абрамовой могла стоить около 2—3 миллионов рублей.

Позже был проведен специальный выпуск шестого сезона шоу «Голос. Дети», по итогам которого победителями стали все финалисты конкурса. Не принявшая участие в специальном выпуске шоу Микелла Абрамова также осталась победителем вместе со всеми финалистами.