Чиновники вычислят и лишат господдержки «ленивых» россиян

Российские чиновники обнаружили среди населения значительное число граждан, которые в состоянии обходиться без господдержки, но «ленятся» повышать свое благосостояние самостоятельно.

«Бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях. К таким выводам пришли некоторые представители региональных властей в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих. Освободившиеся средства можно потратить на усиление поддержки „истинных“ бедных, считают чиновники», — пишет газета «Известия».



Эксперимент по выявлению «недостаточно бедных» россиян проводился в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Причина изысканий — в нехватке в региональных бюджетах средств на помощь малоимущим.

В Ивановской области чиновники выделяют группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)».

В Татарстане уже перестали давать выплаты тем, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, два и больше легковых автомобиля моложе трех лет, большие квартиры и дачные дома (более 40 кв. метров на члена семьи). Власти большинства регионов согласны, что господдержки следует лишать граждан с неофициальными доходами.

Опрошенные изданием эксперты выразили сомнение в том, что принцип «отнять у недостаточно бедных и отдать нищим» всерьез поможет России улучшить экономическое положение населения. Предложение прокормиться с огорода они и вовсе посчитали циничным. Вместо этого чиновникам посоветовали заняться созданием новых рабочих мест с достойной оплатой труда.

О том, что Пенсионный фонд тестирует в восьми регионах РФ автоматическую технологию выявления живущих за чертой бедности россиян, стало известно неделю назад. Тогда чиновники утверждали, что эксперимент направлен на снижение уровня бедности и повышение уровня реальных доходов населения, а также грозились распространить его на всю страну.

Недавно Росстат объявил, что половина российских семей не имеет средств для покупки товаров длительного потребления и располагает доходами, позволяющими приобретать только еду и одежду, а почти 15% российских семей могут позволить себе тратить деньги только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают у них затруднения. По данным ведомства, более половины россиян (55,2%) зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц. Чуть больше трети (37%) получают до 19 тысяч рублей, а каждый четвертый (23,2%) имеет ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей. Каждый восьмой россиянин (12%) пребывает за чертой бедности, получая не больше 10 тысяч рублей дохода.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что в России насчитывается почти 19 миллионов бедных граждан. Такие данные он привел в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2018 год. Экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) подсчитали, что в 2019 году реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение.