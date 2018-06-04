Великолепный побег кота из клетки со щенками попал на видео
- 11 июня 2019, 13:09
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В соцсетях стало вирусным видео с котом в красном супергеройском плаще, который сидит в клетке с маленькими щенками. Правда, находится там пушистый недолго. Немного сдвинувшись в сторону, этот великолепный кот довольно крупного размера совершает удивительно величественный и грациозный прыжок и легко оказывается на свободе. Интернет-пользователей так впечатлил кот-супергерой, что его тут же окрестили спасителем мира.
Комментаторы на портале Reddit искренне восхитились непринуждённой грацией кота.
Это было невероятно величественно!
Мир нуждается во мне. Я иду!
Он делает это с такой лёгкостью, изумительно.
Вы только посмотрите на морду кота, когда он прыгает))
Великолепный прыжок и совершенная форма!
Форма у котика 10/10.
Мне нравится, как щенки смотрят на прыгающего кота, словно это самая удивительная вещь, которую они когда-либо видели.
Застрять с собаками? Ни за что! Так что я иду вверх!
Коты спасут мир.
Доктор Стрендж, мы говорили об этом, пожалуйста, перестаньте превращаться в кошку.
Это действительно впечатляющий прыжок!
Супергерой, которого ждал весь мир.
Кот — мохнатый волшебник :))
А ваши коты как высоко могут прыгнуть?
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