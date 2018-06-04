Великолепный побег кота из клетки со щенками попал на видео

В соцсетях стало вирусным видео с котом в красном супергеройском плаще, который сидит в клетке с маленькими щенками. Правда, находится там пушистый недолго. Немного сдвинувшись в сторону, этот великолепный кот довольно крупного размера совершает удивительно величественный и грациозный прыжок и легко оказывается на свободе. Интернет-пользователей так впечатлил кот-супергерой, что его тут же окрестили спасителем мира.

via Gfycat

Комментаторы на портале Reddit искренне восхитились непринуждённой грацией кота.

Это было невероятно величественно!

Мир нуждается во мне. Я иду!

Он делает это с такой лёгкостью, изумительно.

Вы только посмотрите на морду кота, когда он прыгает))

Великолепный прыжок и совершенная форма!

Форма у котика 10/10.

Мне нравится, как щенки смотрят на прыгающего кота, словно это самая удивительная вещь, которую они когда-либо видели.

Застрять с собаками? Ни за что! Так что я иду вверх!

Коты спасут мир.

Доктор Стрендж, мы говорили об этом, пожалуйста, перестаньте превращаться в кошку.

Это действительно впечатляющий прыжок!

Супергерой, которого ждал весь мир.

Кот — мохнатый волшебник :))

А ваши коты как высоко могут прыгнуть?



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