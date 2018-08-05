В деле Ивана Голунова появились новые несостыковки

На пакетиках с наркотиками, проходящих в качестве вещественных доказательств по делу сотрудника интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, найдены образцы ДНК нескольких человек. При этом ни на одном из предметов, изъятых из квартиры журналиста, не нашли его отпечатков пальцев.

«На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идет о [образцах] ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Ожидается, что экспертиза ДНК, находящейся на пакетах с наркотическими веществами, завершится 11 июня во второй половине дня. О результатах экспертизы в МВД пообещали проинформировать общественность незамедлительно.

Об отсутствии отпечатков пальцев Ивана Голунова на изъятых из его квартиры предметов журналистам рассказал адвокат Голунова Сергей Бадамшин. Также стало известно, что Генеральная прокуратура России потребовала предоставить ей материалы дела Голунова для проверки.

Напомним, спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан днем 6 июня в центре Москвы. При досмотре у него в рюкзаке нашли 3,65 грамма метилэфедрона, а затем при обыске в квартире — 5,42 грамма кокаина. По версии следствия, Голунов «совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Голунов своей вины не признал.



Позже стало известно, что Голунову, который занимался антикоррупционными расследованиями, регулярно поступали угрозы. У здания управления МВД в Москве прошли пикеты, в поддержку журналиста высказались коллеги, общественные деятели, артисты и другие известные люди. Акции в защиту спецкора «Медузы» также состоялись во многих российских городах.



Позднее Ивану Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, а сам журналист был госпитализирован под конвоем в 71-ю больницу. Следствие передало ходатайство в Никулинский суд Москвы с просьбой об аресте Голунова, однако суд освободил журналиста из-под стражи и отправил его под домашний арест. Химико-токсикологическая экспертиза показала отсутствие наркотиков в биологических следах журналиста.

