Суд отказал следствию в заключении Голунова под стражу

Никулинский суд Москвы освободил из-под стражи корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и отправил его под домашний арест, сообщает «Интерфакс».

Журналист во время судебного заседания заявил, что ни в чем не виноват, и попросил суд отказать следствию и не заключать его под стражу.

Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чем не виноват и готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться честных правил игры, — приводит агентство слова Голунова.

Адвокаты просили суд рассмотреть возможность об избрании ему домашнего ареста в качестве меры пресечения

Пока длилось судебное заседание, друзья и коллеги Голунова, которых не пустили в здание, стояли под дождем и скандировали «Свободу Ивану!».

Как ранее сообщал «Ридус», следствие передало ходатайство в Никулинский суд Москвы с просьбой арестовать журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыть наркотики.

В то же время США призвали российские власти власти вернуть свободу журналисту Ивану Голунову и обеспечить прозрачное расследование его дела.

Мы присоединяемся к российскому медиа-сообществу и призываем освободить Ивана Голунова. Необходимо провести тщательное и прозрачное расследование этого дела, — написала пресс-секретарь посольства США в Москве Андреа Калан в своем микроблоге в Twitter.

Иван Голунов, которому сегодня было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, был госпитализирован под конвоем в 71-ю больницу.

По словам главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, Голунову стало плохо в отделе полиции, но следователь отказывался пускать к нему скорую.

Когда врач все же смог осмотреть журналиста, то сообщил, что у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома, ему нужен рентген и госпитализация.

Позже главврач 71-й городской клинической больницы Александр Мясников заявил, что у Голунова в результате обследования не обнаружили сотрясение мозга и переломы костей. По словам Мясникова, журналисту были сделаны компьютерная томография головы и органов грудной клетки, а также УЗИ брюшной полости. Также был взят анализ крови.

Да, у него есть ссадина в области спины и небольшая гематома, в просторечии синяк под левым глазом, — отметил главврач.

Напомним, Иван Голунов был задержан днем 6 июня в центре Москвы. Как указано в постановлении, при досмотре у него в рюкзаке нашли 3,65 г метилэфедрона, а затем при обыске в квартире — 5,42 грамма кокаина.

Против него возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Голунов своей вины не признает. Главред «Медузы» Иван Колпаков считает, что наркотики журналисту подбросили. Он рассказал, что Голунову, который занимался антикоррупционными расследованиями, регулярно поступали угрозы.

Накануне в Москве у здания управления МВД прошли пикеты в поддержку Голунова, в которых приняли участие сотни его коллег по цеху. На сегодня акции в поддержку спецкора «Медузы» запланированыво многих российских городах.