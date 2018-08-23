Следствие попросило арестовать журналиста Голунова

Следствие передало ходатайство в Никулинский суд Москвы с просьбой арестовать журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыть наркотики, сообщили РИА Новости со ссылкой на помощника председателя суда Александра Арбузова.

По его словам, в настоящее время материал по избранию меры пресечения в отношении журналиста поступил в суд.

Ожидается доставка обвиняемого в здание суда, — добавил собеседник агентства.

В то же время США призвали российские власти власти вернуть свободу журналисту Ивану Голунову и обеспечить прозрачное расследование его дела.

«Мы присоединяемся к российскому медиа-сообществу и призываем освободить Ивана Голунова. Необходимо провести тщательное и прозрачное расследование этого дела», — написала пресс-секретарь посольства США в Москве Андреа Калан в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщал «Ридус», журналист «Медузы» Иван Голунов, которому сегодня было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, был госпитализирован.

Врачи 71-й городской больницы, куда под конвоем доставили Голунова, сообщили, что говорить о его состоянии можно будет не ранее завтрашнего дня, только после обследования.

По словам главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, Голунову стало плохо в отделе полиции, но следователь отказывался пускать к нему скорую.

Когда врач все же смог осмотреть журналиста, то сообщил, что у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома, ему нужен рентген и госпитализация.

Напомним, Иван Голунов был задержан днем 6 июня в центре Москвы. Как указано в постановлении, при досмотре у него в рюкзаке нашли 3,65 г метилэфедрона, а затем при обыске в квартире — 5,42 грамма кокаина.

Против него возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Голунов своей вины не признает. Главред «Медузы» Иван Колпаков считает, что наркотики журналисту подбросили. Он рассказал, что Голунову, который занимался антикоррупционными расследованиями, регулярно поступали угрозы.

Сегодня Никулинский суд Москвы должен рассмотреть вопрос об избрании журналисту меры пресечения. Следствие намерено добиваться ареста.

Накануне в Москве у здания управления МВД прошли пикеты в поддержку Голунова, в которых приняли участие сотни его коллег по цеху. На сегодня акции в поддержку спецкора «Медузы» запланированыво многих российских городах.