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Эксперты не нашли наркотиков в организме Голунова

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

Химико-токсикологическая экспертиза показала отсутствие наркотиков в биологических следах арестованного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на канале «Россия-1».

«На сегодняшний день различными нашими методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических следах журналиста наркотики были не обнаружены», — заявил Брюн.

Киселев уточнил, что эксперты исследовали мочу Голунова, которая была взята сразу после его задержания. Также химики проверили вещества, изъятые из рюкзака журналиста и у него в квартире, и установили, что это кокаин и производные N-метилэфедрона.

Напомним, спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан днем 6 июня в центре Москвы. По версии следствия, при досмотре у него в рюкзаке нашли 3,65 грамма метилэфедрона, а затем при обыске в квартире — 5,42 грамма кокаина. Против журналиста возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Голунов своей вины не признал. Позже стало известно, что Голунову, который занимался антикоррупционными расследованиями, регулярно поступали угрозы. Накануне у здания управления МВД в Москве прошли пикеты в поддержку Голунова, в которых приняли участие сотни его коллег по цеху. Акции в поддержку спецкора «Медузы» также состоялись во многих российских городах.

Позднее Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, а сам журналист был госпитализирован под конвоем в 71-ю больницу. Следствие передало ходатайство в Никулинский суд Москвы с просьбой о его аресте, однако суд освободил Голунова из-под стражи и отправил его под домашний арест.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как на официальном сайте московской полиции менялась информация о деле Ивана Голунова.

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Комментарии (1)

  • Small bb47fc0bbb
    Ольга Доновинасегодня, 11:04

    Похоронная мафия (почти вся исполнительная власть) уроет своих криворуких ментов. Судье тоже не поздоровится, думаю.

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