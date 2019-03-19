Минтруд собрался продлить программу маткапитала до 2024 года

О планах продлить программу материнского капитала до 2024 года заявили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Соответствующие предложения внесены в график мероприятий стратегического планирования Минтруда.

Как стало известно газете «Известия», эта идея рассматривается в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», рассчитанного до 2024 года.

Предполагается, что предложения будут подготовлены к III кварталу нынешнего года.

Издание отмечает, что в случае продления программы деньги на выплату необходимо будет заложить в бюджет 2024−2027 годов.

В ближайшие годы число женщин, претендующих на маткапитал, может сократиться на 30%, подсчитали в Экспертном совете при правительстве РФ. Такую ситуацию прогнозируют из-за демографической ямы 90-х годов.

Эксперты предлагают потратить освободившиеся средства на увеличение суммы выплат или введение капитала на третьего ребенка, пишет газета.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о заморозке до 2020 года индексации материнского капитала за рождение второго и последующего детей.