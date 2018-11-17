В Москве простились с убитым спецназовцем ГРУ
- 06 июня 2019, 13:33
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На Митинском кладбище в Москве состоялась церемония прощания с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, убитым в Красногорском районе Московской области.
В церемонии приняли участие рота почетного караула Преображенского полка, а также товарищи и сослуживцы ефрейтора ГРУ. Траурную процессию сопровождал военный оркестр.
Перед тем в часовне при кладбище прошло отпевание усопшего, во время которого присутствовали только его родные и близкие.
Напомним, 1 июня около 23:30 на парковке в подмосковном Путилково был убит ножом в сердце молодой человек, который попытался защитить незнакомого ему мужчину от толпы пьяных людей.
Убитым оказался воевавший в Сирии ефрейтор спецназа ГРУ Минобороны РФ Никита Белянкин.
Следователи установили личность мужчины, который нанес смертельное ранение спецназовцу.
Позже были задержаны и арестованы на два месяца подозреваемые в преступлении. Это Нарек Степанян 1992 года рождения, он работал барменом в «БирХаусе», около которого произошло убийство. Двое других подозреваемых — экономист из Москвы Сурен Маркосян 1978 года рождения и безработный Сергей Ходжоян 1977 года рождения.
Предположительно нанесший смертельное ранение Белянкину Сергей Ходжоян не признал свою вину.
«Я данное преступление не совершал. Я не способен на такое. Все свалилось на меня. Я подошел к нему помочь», — заявил он во время судебного заседания.
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