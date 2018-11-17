В Москве простились с убитым спецназовцем ГРУ

На Митинском кладбище в Москве состоялась церемония прощания с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, убитым в Красногорском районе Московской области.

В церемонии приняли участие рота почетного караула Преображенского полка, а также товарищи и сослуживцы ефрейтора ГРУ. Траурную процессию сопровождал военный оркестр.



Перед тем в часовне при кладбище прошло отпевание усопшего, во время которого присутствовали только его родные и близкие.



Напомним, 1 июня около 23:30 на парковке в подмосковном Путилково был убит ножом в сердце молодой человек, который попытался защитить незнакомого ему мужчину от толпы пьяных людей.

Убитым оказался воевавший в Сирии ефрейтор спецназа ГРУ Минобороны РФ Никита Белянкин.

Следователи установили личность мужчины, который нанес смертельное ранение спецназовцу.

Позже были задержаны и арестованы на два месяца подозреваемые в преступлении. Это Нарек Степанян 1992 года рождения, он работал барменом в «БирХаусе», около которого произошло убийство. Двое других подозреваемых — экономист из Москвы Сурен Маркосян 1978 года рождения и безработный Сергей Ходжоян 1977 года рождения.

Предположительно нанесший смертельное ранение Белянкину Сергей Ходжоян не признал свою вину.



«Я данное преступление не совершал. Я не способен на такое. Все свалилось на меня. Я подошел к нему помочь», — заявил он во время судебного заседания.

