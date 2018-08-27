Задержаны двое подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ

Задержаны двое подозреваемых в убийстве ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, сотрудники СК задержали двоих мужчин 1977 и 1982 годов рождения.

«Роль каждого из них устанавливается следствием», — отметила Петренко.

Дома у задержанных были проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей, сообщается на сайте СК РФ.



Напомним, ветеран боевых действий в Сирии ефрейтор спецназа ГРУ Минобороны РФ Никита Белянкин погиб в подмосковном Путилково, заступившись за незнакомца. Он не смог пройти мимо группы пьяных людей, собиравшихся зарезать человека.



Убийство произошло 1 июня около 23:30 на парковке между третьим и четвертым домом по Новотушинской улице. По словам друга Никиты Белянкина, он достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, чтобы прекратить расправу, однако это только разозлило преступников. Сразу несколько человек набросились на Никиту, повалили его на землю и пырнули ножом.

Вскоре в СМИ было опубликовано видео с места драки, снятое камерой наблюдения.



Ранее отец погибшего в уличной драке бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина Алексей заявил о том, что подозреваемые в убийстве его сына покинули Россию и скрылись на территории Армении.

