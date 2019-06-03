22 животных, чьи реальные размеры заставят вас воскликнуть «вау!»
- 03 июня 2019, 18:29
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Матушка-природа не перестаёт удивлять людей, которые то и дело натыкаются на явления, растения и животных самых невероятных цветов, форм и размеров. Собрали для вас подборку представителей мира животных, которых вы знаете, но едва ли представляете, насколько они на самом деле огромные — от лапы медведя и когтей орла до зубов тигра и роста крокодила. Смотрите и удивляйтесь!
1. Лапа медведя
2. Крокодил и люди
3. Собака породы ирландский волкодав и пони
4. Белоголовый орлан на самом деле огромный
5. Тигр действительно саблезубый
6. У антилопового зайца очень большие уши, чтобы регулировать температуру тела.
7. Когти беркута
8. Мейн-кун и сиамский кот
9. Бизон весом 1360 килограммов. На фото у него берут кровь на анализ.
10. Рыба-меч
11. Колоссальный кальмар. Всё ещё хотите поплавать?
12. Бык-великан
13. Новорожденный гребнистый крокодил рядом с зубом взрослого крокодила
14. Амурский тигр и человек
15. Дайвер здоровается с горбатым китом
16. Лапа тигра и рука человека
17. Собака породы ньюфаундленд рядом с новорожденным ребёнком
18. Мейн-кун длиной 120 см попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый длинный кот в мире
19. Голова клинохвостного орла
20. Гигантская голубая черепаха
21. Вомбат, взрослая особь
22. Лапы гориллы и человеческая рука
Чьи размеры вас удивили больше всего?
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