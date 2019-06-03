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22 животных, чьи реальные размеры заставят вас воскликнуть «вау!»

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  • 03 июня 2019, 18:29
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Матушка-природа не перестаёт удивлять людей, которые то и дело натыкаются на явления, растения и животных самых невероятных цветов, форм и размеров. Собрали для вас подборку представителей мира животных, которых вы знаете, но едва ли представляете, насколько они на самом деле огромные — от лапы медведя и когтей орла до зубов тигра и роста крокодила. Смотрите и удивляйтесь!

1. Лапа медведя

2. Крокодил и люди

3. Собака породы ирландский волкодав и пони

4. Белоголовый орлан на самом деле огромный

5. Тигр действительно саблезубый

6. У антилопового зайца очень большие уши, чтобы регулировать температуру тела.

7. Когти беркута

8. Мейн-кун и сиамский кот

9. Бизон весом 1360 килограммов. На фото у него берут кровь на анализ.

10. Рыба-меч

11. Колоссальный кальмар. Всё ещё хотите поплавать?

12. Бык-великан

13. Новорожденный гребнистый крокодил рядом с зубом взрослого крокодила

14. Амурский тигр и человек

15. Дайвер здоровается с горбатым китом

16. Лапа тигра и рука человека

17. Собака породы ньюфаундленд рядом с новорожденным ребёнком

18. Мейн-кун длиной 120 см попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый длинный кот в мире

19. Голова клинохвостного орла

20. Гигантская голубая черепаха

21. Вомбат, взрослая особь

22. Лапы гориллы и человеческая рука

Чьи размеры вас удивили больше всего?

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