Собаки породы ньюфаундленд известны своими огромными размерами, роскошной густой шерстью и любовью к воде. Пятые по величине в мире, эти псы достигают высоты до 70 сантиметров в холке и вырастают весом до 70 килограммов. Окрас шерсти обычно чёрного цвета, встречается коричневый и с белыми пятнами. Между пальцами у ньюфаундлендов перепонки. В России этих собак иногда называют водолазами.

Благодаря большому объёму лёгких ньюфаундленды могут подолгу находиться в воде. А так как это одна из самых умных пород, легко поддающихся дрессировке, их часто используют в качестве собак-спасателей. Сильный ньюфаундленд способен вытащить из воды взрослого человека.

В течение первого года жизни эти собаки, похожие на медведей, набирают до 45 килограммов веса, после этого их метаболизм замедляется. Ньюфаундлендам лучше всего жить в прохладном климате с большими открытыми пространствами. Владельцы этой породы, живущие в тёплых странах, должны держать своих собак рядом с кондиционерами или в воде, чтобы предотвратить тепловой удар. Хозяева говорят, что много времени требует уход за густой шерстью водолазов. Однако добрый и ласковый характер этих гигантов оправдывает все хлопоты.

1. «Ничего особенного, просто ньюфаундленд выгуливает пони»

2. «Этот щенок всё ещё любит сидеть на коленках»

3. «Моя лучшая подруга!»

4. «Для королевской собаки королевская кровать»

5. «Наверное, мой сын никогда не попросит купить ему лошадку»

6. «Ньюфаундленд моего парня едет на пляж»

7. «Это не мамонт, это огромный пёс!»

8. «Я люблю, когда мой ньюф встречает маленькую собаку»

9. «Даже при весе 150 фунтов он думает, что он всё ещё щенок»

10. «Обернись»

11. «Буфорд и Уоллес в возрасте 11 недель»

12. «Зашёл на кухню и подумал, что к нам забрался медведь! Ах нет, это же мой малыш-ньюфаундленд»

13. «С Днём благодарения! Угадайте, кто съел всю индейку?»

14. «Мой любимый щенок»

15. «Мой ньюф обожает снег и не любит, когда я его убираю»

16. «Мой нежный гигант»

17. «Я только посмотрю, что там»

18. «Мой ньюф обожает игру в большой теннис и всегда рад помочь»

19. «Мой маленький ньюфаундленд снова пил из унитаза и опять заснул там»

20. «Мой полуторагодовалый великан»

21. «Мой пёс хочет валяться в снегу вместе со мной»

22. «Мой мишка танцует»

23. «Заведите детям животное и они никогда не будут одиноки!»

24. «Плюс 10 килограммов за год»

25. «Отдыхаем»

26. «Здравствуйте, есть минутка?»

27. «Кажется, они оба довольны»

28. «Мой юный 8-месячный ньюф»

29. «Ньюфаундленды везде найдут снег или воду»

30. «Сфотографируй меня как одну из твоих французских собак»

А вам нравятся ньюфаундленды? Хотели бы завести?