10+ ирландских волкодавов, которые шокируют вас своим великолепием

Ирландские волкодавы — одни из самых крупных собак в мире. Эта порода была выведена в качестве охотничьей. А своё название получила не за внешность, а потому что предназначалась для охоты на волков. Ирландские волкодавы могут достигать роста до 86 сантиметров в холке. Но несмотря на то, что эти гиганты обладают пугающей внешностью, у них спокойный и добрый характер, псы отличаются верностью человеку и дружелюбием по отношению к другим животным и детям. Кстати, первое письменное упоминание о волкодавах датируется 391 годом нашей эры.

Собрали для вас фотографии этих удивительных огромных псов, которые готовы покорить ваше сердце своим впечатляющими размерами.

А вы хотели бы завести себе собаку? А очень большую собаку?