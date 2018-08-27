Названа самая длинная кошка в мире

Двухлетний кот породы мейн-кун по кличке Баривель (Barivel) официально получил статус самой длинной кошки в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Эксперты измерили животное и выяснили, что его длина составляет впечатляющие 120 сантиметров или 3 фута и 11,2 дюйма.

Хозяева гигантского зверя — итальянская пара Чинзия Тиннирелло (Cinzia Tinnirello) и Эдгар Скандурра (Edgar Scandurra) из города Виджевано говорят, что у них с самого начала было чувство, что их маленький котёнок вымахает до невероятных размеров.

«Баривель — очень особенный кот для нас! Он был крупным котёнком, и мы ещё тогда подумали, что может когда-нибудь наш питомец попадёт в Книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на свои размеры, шокирующие людей, он у нас немного стеснительный», — рассказали хозяева журналистам.

Кот-рекордсмен ведёт довольно ленивый образ жизни, ест много печенья, курицы и рыбы, а ещё любит гулять в коляске, что очень удивляет прохожих.

По словам владельцев, им часто приходится останавливаться, чтобы люди могли сфотографироваться с пушистым гигантом. Это вдохновило их создать для котейки личный Инстаграм. «Когда я выкладываю фотографию с Баривелем, многие люди не верят своим глазам и спрашивают, не фотошоп ли это», — смеётся хозяйка.

По словам хозяев, кличка этого великолепного кота на местном итальянском диалекте означает «клоун» или «шутник». Однако это самый важный и величественный кот, которого вам когда-либо приходилось встречать. Пара утверждает, что Баривель в будущем может побить свой собственный рекорд, потому что мейн-куны растут до 4 лет.



Огромные коты мейн-куны давно завоевали всепланетную любовь. Пушистые гиганты обладают спокойным ласковым характером, обожают детей, любят воду и очень привязаны к хозяевам.