СМИ сообщили об уходе российских военных из Венесуэлы

Американская газета The Wall Street Journal сообщила об отъезде основной части российских военных советников из Венесуэлы, где они были заняты защитой президента Николаса Мадуро и его правительства.

Источники издания в Минобороны России утверждают, что ранее в Венесуэле находилась тысяча военных советников, а сейчас их осталось лишь несколько десятков. По мнению журналистов, это произошло потому, что «Москва взвесила политическую и экономическую устойчивость [венесуэльского] лидера против растущего давления США», а сами военные не получают должного финансирования.

В публикации отмечается, что побывавшие в Венесуэле российские военные специалисты работают на госкорпорацию «Ростех».

Напомним, несмотря на давление со стороны США и их союзников, президента Мадуро пока поддерживают венесуэльские армия и полиция. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вывода российских военных из Венесуэлы, Палата представителей Конгресса США единогласно приняла закон, который предписывает Белому дому бороться с российским влиянием в Венесуэле, а спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о том, что Вашингтон найдет средства заставить Москву «заплатить» за поддержку президента Мадуро.

Беспорядки в Венесуэле с призывами к свержению Николаса Мадуро вспыхнули 23 января. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, и его сразу же признали в этом качестве США и многие страны мира. Россия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и многие другие страны мира отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров.