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СМИ сообщили об уходе российских военных из Венесуэлы

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Американская газета The Wall Street Journal сообщила об отъезде основной части российских военных советников из Венесуэлы, где они были заняты защитой президента Николаса Мадуро и его правительства.

Источники издания в Минобороны России утверждают, что ранее в Венесуэле находилась тысяча военных советников, а сейчас их осталось лишь несколько десятков. По мнению журналистов, это произошло потому, что «Москва взвесила политическую и экономическую устойчивость [венесуэльского] лидера против растущего давления США», а сами военные не получают должного финансирования.

В публикации отмечается, что побывавшие в Венесуэле российские военные специалисты работают на госкорпорацию «Ростех».

Напомним, несмотря на давление со стороны США и их союзников, президента Мадуро пока поддерживают венесуэльские армия и полиция. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вывода российских военных из Венесуэлы, Палата представителей Конгресса США единогласно приняла закон, который предписывает Белому дому бороться с российским влиянием в Венесуэле, а спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о том, что Вашингтон найдет средства заставить Москву «заплатить» за поддержку президента Мадуро.

Беспорядки в Венесуэле с призывами к свержению Николаса Мадуро вспыхнули 23 января. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, и его сразу же признали в этом качестве США и многие страны мира. Россия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и многие другие страны мира отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров.

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