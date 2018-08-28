Верховная рада вероломно провалила законопроект Зеленского

Депутаты Верховной рады отказались рассмотреть предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о выборах народных депутатов, который менял правила прохождения в украинский парламент.

За рассмотрение президентского законопроекта было подано лишь 92 голоса при необходимом минимуме в 226 голосов, хотя накануне депутаты и глава государства достигли компромисса по изменению избирательного законодательства. Из-за этого советник президента Руслан Стефанчук обвинил Верховную раду в нарушении договоренностей.



«Дорогие украинцы! Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь», — прокомментировал итоги голосования сам Зеленский.

«Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле», — добавил президент.

Отклоненный депутатами законопроект устанавливал пропорциональную систему выборов в парламент с голосованием по партийным спискам, а также снижение проходного барьера с пяти до трех процентов. Действующее законодательство Украины предусматривает смешанную мажоритарно-пропорциональную систему.

При проведении выборов по пропорциональной системе депутатские мандаты распределяются пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов, что может быть выгодно тем партиям, которые не имеют положительного опыта работы «на местах», но включают в себя популярных у электората политиков. Мажоритарная избирательная система позволяет пройти в парламент кандидатам, получившим большинство голосов в своем избирательном округе, невзирая на их партийную принадлежность.



Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая, выступив в Верховной Раде с яркой речью, во время которой потребовал от правительства уйти в отставку, а от депутатов парламента — отказаться от неприкосновенности, принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение и досрочно сложить с себя полномочия. После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении покинуть свой пост, однако депутаты Рады от мандатов не отказались.