На Украине вступил в силу указ о роспуске Рады

На Украине вступил в силу указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов.

Документ опубликован в правительственном издании «Урядовый курьер».

Постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины VIII созыва… Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года, — цитирует РЕН ТВ текст указа.

Отмечается, что документ вступил в силу с момента его публикации.

В среду, 23 мая, как сообщал «Ридус», депутаты Верховной рады отказались рассмотреть предложенный Зеленским законопроект о выборах, который менял правила прохождения в украинский парламент.

«Дорогие украинцы! Верховная рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — прокомментировал итоги голосования сам Зеленский.

«Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле», — добавил президент.