Глава ВЦИОМ объяснил падение рейтинга Путина «эффектом черных очков»

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил о том, что падение рейтинга президента Владимира Путина и доверия россиян к власти объясняется разочарованием граждан в результатах экономического развития страны.

«Люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались бы легче», — цитирует Федорова URA.RU.



Как отметил глава ВЦИОМ, у россиян вызывает недоумение тот факт, что кризис закончился в 2016 году, однако жить лучше не стало, а в довершение всех испытаний правительство еще и провело пенсионную реформу, которая явилась символом безнадеги и неоправданных ожиданий.



«Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги. Мы назвали это „эффектом черных очков“, которые наши соотечественники надели тогда и с тех пор не снимают», — заключил Федоров.



Основания для мрачных настроений у россиян более чем существенные — на днях Росстат объявил, что половина российских семей не имеет средств для покупки товаров длительного потребления и располагает доходами, позволяющими приобретать только еду и одежду, а почти 15% российских семей могут позволить себе тратить деньги только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают у них затруднения.

Накануне экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) заявили о том, что в 2019 году реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение.



Напомним, в апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что в России насчитывается почти 19 миллионов бедных граждан. Такие данные он привел в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2018 год.