Российский хоккеист может избежать обвинения в употреблении наркотиков

Скандал с хоккеистом клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгением Кузнецовым, которого заподозрили в употреблении наркотиков из-за появившегося в Сети видео, прокомментировал президент Независимой наркологической гильдии врач-нарколог Руслан Исаев.

По его словам, обычный тест на запрещенные препараты может не выявить их в организме человека, если они употреблялись давно.

В беседе с URA.RU эксперт отметил, что порошковые наркотики держатся в организме до двух недель. «Если Кузнецов не употребляет систематически, а последний раз был давно, то тестирование может ничего не показать», — сказал Исаев. Он добавил, что антитела или следы наркотика могут выявить только расширенные тесты, охватывающие период в месяц.

Нарколог также указал на то, что спортсменов обычно проверяют на допинг, а такой тест может не показать содержания следов наркотика в крови. В этой связи он напомнил, что футболистов чаще ловят на допинге, чем на наркотиках.

Исаев предположил, что команда готова мириться с какими-то эпизодическими употреблениями запрещенных препаратов, если игрок показывает результат.

Ранее в Сети появилось скандальное видео, в котором Кузнецов разговаривает по телефону в номере гостиницы, а перед ним на столе — свернутая трубочкой купюра и две дорожки порошка белого цвета. Хоккеист опроверг факт употребления наркотиков и выразил готовность в любой момент пройти медицинскую экспертизу.

По словам Кузнецова, видеозапись была сделана летом 2018 года в Вегасе, когда клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» с его участием завоевал Кубок Стэнли. Он предположил, что «кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной».

При этом клуб «Вашингтон Кэпиталз» уже начал внутреннее расследование скандала, а в НХЛ пообещали провести разбирательство в отношении спортсмена.

Напомним, сборная России не смогла пробиться в финал на мировом первенстве по хоккею в Словакии, уступив команде Финляндии со счетом 0:1, однако получила бронзовые медали благодаря победе над сборной Чехии в матче за третье место.

Учитывая серию блестящих побед на групповом этапе, болельщики в России надеялись на более высокий результат и были огорчены таким исходом чемпионата.