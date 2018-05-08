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Российские хоккеисты завоевали бронзовые медали на чемпионате мира

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Александр Демьянчук/ТАСС

Александр Демьянчук/ТАСС

Сборная России победила команду Чехию в матче за третье место на мировом первенстве по хоккею в Словакии.

Основное время закончилось вничью — 2:2.

Овертайм не выявил победителя.

В серии буллитов российские хоккеисты оказались сильнее, забросив две шайбы. Отличились Илья Ковальчук и Никита Гусев.

Накануне россияне не пробились в финал, уступив финнам со счетом 0:1.

В итоге сборная Финляндии поборется за золото чемпионата с канадцами, победившими чехов.

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