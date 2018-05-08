Российские хоккеисты завоевали бронзовые медали на чемпионате мира
- 26 мая 2019, 19:28
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сборная России победила команду Чехию в матче за третье место на мировом первенстве по хоккею в Словакии.
Основное время закончилось вничью — 2:2.
Овертайм не выявил победителя.
В серии буллитов российские хоккеисты оказались сильнее, забросив две шайбы. Отличились Илья Ковальчук и Никита Гусев.
Накануне россияне не пробились в финал, уступив финнам со счетом 0:1.
В итоге сборная Финляндии поборется за золото чемпионата с канадцами, победившими чехов.
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