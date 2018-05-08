Сборная России не пробилась в финал чемпионата мира по хоккею

Уступив в полуфинальном матче сборной Финляндии со счетом 0:1, российские хоккеисты не сумели пробиться в финал чемпионата мира по хоккею в Словакии.

Единственную шайбу забросил в третьем периоде Марко Анттила.

Таким образом, завтра, 26 мая, россияне поборются за бронзовые медали.

Соперника российской команды выявит второй полуфинальный матч между Канадой и Чехией.

Как отмечает газета «Новые Известия», сборная России уже четвертый год подряд не может добраться до финала мирового первенства.