Форвард сборной России попал на видео с наркотиками

В Сети появилось скандальное видео с участием нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону, а перед ним на столе — свернутая трубочкой купюра и две дорожки порошка белого цвета.

Учитывая высокий статус Кузнецова в профессиональном спорте, видео вызвало повышенный интерес любителей хоккея. Евгений Кузнецов — двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли и заслуженный мастер спорта России.

«Да, я видел, что в Сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу», — заявил спортсмен изданию «Спорт-Экспресс».



По словам Кузнецова, видеозапись была сделана летом 2018 года в Вегасе, когда клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» с его участием завоевал Кубок Стэнли — одну из самых престижных наград в мире хоккея. В номере со спящей девушкой и подозрительным порошком форвард оказался случайно, зайдя к знакомым, а осмотревшись, принял решение уйти.

«Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», — заключил Евгений.



Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила, что клуб начал внутреннее расследование скандала с участием Евгения Кузнецова. В НХЛ также пообещали провести разбирательство в отношении спортсмена.



Напомним, сборная России не смогла пробиться в финал на мировом первенстве по хоккею в Словакии, уступив команде Финляндии со счетом 0:1, однако получила бронзовые медали благодаря победе над сборной Чехии в матче за третье место. Учитывая серию блестящих побед на групповом этапе, болельщики в России надеялись на более высокий результат и были огорчены таким исходом чемпионата.