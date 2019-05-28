Украина потребовала международного статуса для Керченского пролива

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о планах Киева последовательно добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса для того, чтобы обезопасить проход по нему украинских кораблей.

«Это снимет многие вопросы, которые до сих пор существуют. И вопрос правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего», — сказала Зеркаль в эфире радио «Новое Время».



Дипломат добавила, что в МИД Украины рассчитывают на исполнение Россией Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) принял постановление, согласно которому Россия должна освободить 24 украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива. Президент Украины Владимир Зеленский поставил освобождение моряков условием начала переговорного процесса по Донбассу. В ответ в МИД РФ заявили, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража.

Напомним, 25 ноября прошлого года в Керченском проливе были задержаны украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые, по заявлению Москвы, вторглись в российские территориальные воды. Российские пограничники задержали 24 моряков украинских ВМС, доставив корабли в порт Керчи. В настоящее время все задержанные украинцы находятся под арестом в московских СИЗО. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ. Украинские моряки объявили себя военнопленными.