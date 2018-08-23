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Трибунал ООН призвал Россию освободить украинских моряков

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© Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

© Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) принял постановление, согласно которому Россия должна освободить 24 украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива.

Кроме того, трибунал потребовал передать Украине три конфискованных судна, заявил председательствующий на слушаниях в Гамбурге судья, оглашая решение.

Трибунал призвал обе страны избегать шагов, которые могли бы привести к обострению ситуации в Керченском проливе.

Судья отметил, что Россия и Украина должны предоставить в ITLOS отчеты об инциденте до 25 июня сего года.

Отсутствие на слушаниях представителя России не могло быть причиной не рассматривать дело, добавил Пак Чжин Хён.

Как сообщал «Ридус», в апреле МИД Украины обратился в ITLOS по поручению тогдашнего президента Петра Порошенко.

Напомним, 25 ноября прошлого года в Керченском проливе были задержаны украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые, по заявлению Москвы, вторглись в российские территориальные воды. 

Российские пограничники задержали всех 24 моряков украинских ВМС, доставив корабли в порт Керчи. 

В настоящее время все задержанные украинцы находятся под арестом в московских СИЗО. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ. Украинские моряки объявили себя военнопленными.

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