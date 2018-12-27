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Все задержанные моряки ВМС Украины назвали себя военнопленными

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

Все 24 члена экипажей кораблей ВМС Украины, задержанных у входа в Керченский пролив со стороны Черного моря, объявили себя военнопленными. Об этом в четверг сообщил адвокат одного из украинских моряков — капитана второго ранга Дениса Гриценко — Николай Полозов.

По состоянию на 27 декабря все 24 украинских моряка заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня, — написал юрист на своей странице в Facebook.

Ранее «Ридус» освещал ситуацию с задержанием украинских кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые, по заявлению Москвы, 25 ноября вторглись в российские территориальные воды.

Проигнорировав многократные требования покинуть акваторию РФ, суда двинулись в сторону Керченского пролива и Крымского моста. После полуночи российские пограничники задержали всех 24 моряков украинских ВМС, доставив задержанные корабли в порт Керчи.

В настоящее время все нарушители границы находятся под арестом в московских СИЗО. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ.

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