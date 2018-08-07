Зеленский побывал на передовой в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в станицу Луганскую, где осмотрел позиции Вооруженных сил на передовой и пообщался с военнослужащими.

«Глава государства пообщался с бойцами по бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектование подразделений. В Станице Луганской Президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров», — сказано в сообщении администрации Зеленского в Facebook.

Также Зеленский выслушал доклады командующих относительно ситуации в регионе.

Напомним, 21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан рассказал журналистам, что Владимир Зеленский желает перед переговорами с Россией об урегулировании ситуации в Донбассе провести референдум. Однако для этого команде нового президента необходимо добиться принятия закона о референдуме. Сама идея проведения референдума о мирных переговорах с Россией вызвала общественный резонанс и критику.

Спустя два дня Владимир Зеленский неожиданно заявил, что не собирается вести переговоры с Россией, хотя во время своей избирательной кампании обещал в кратчайшие сроки добиться мира в Донбассе и организовать возвращение пленных, что без содействия Москвы в диалоге с ДНР и ЛНР маловероятно.