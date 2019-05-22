Зеленский решил провести референдум о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский решил обезопасить себя от критики «справа» перед переговорами с Россией об урегулировании ситуации в Донбассе путем проведения референдума. О намерениях главы государства рассказал глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

«Мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, не только президент, — чтобы народ Украины принял это решение», — заявил Богдан в эфире телеканала «112 Украина».



На референдуме украинцам предложат ответить на вопросы о достижении мирных договоренностей с Россией и решении конфликта в Донбассе. Для этого команде нового президента придется сперва добиться принятия закона о референдуме.

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая, выступив в Верховной Раде с яркой речью, во время которой потребовал от правительства уйти в отставку, а от депутатов парламента — отказаться от неприкосновенности, принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение и досрочно сложить с себя полномочия. После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении покинуть свой пост.

Кроме того, Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе первоочередной задачей страны, а также запросил у Вашингтона ужесточение санкций против России. В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Киеву следовало бы начать разговор с обмена задержанных по принципу «всех на всех».