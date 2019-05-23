Зеленский отказался вести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается вести переговоры с Россией.

На вопрос журналистов, планирует ли он переговоры с Москвой, украинский лидер ответил «нет», сообщает телеканал «Громадьске ТВ».

Ранее «Ридус» писал, что глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил 21 мая о возможности вынесения на всенародный референдум вопросов о достижении мирных договоренностей с Россией и решении конфликта в Донбассе.

Сегодня на Украине вступил в силу указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады VIII созыва и проведении внеочередных парламентских выборов.



В то же время более 10 тысяч украинцев подписали за прошедший день петицию с требованием его отставки.