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Зеленский отказался вести переговоры с Россией

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© Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

© Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается вести переговоры с Россией.

На вопрос журналистов, планирует ли он переговоры с Москвой, украинский лидер ответил «нет», сообщает телеканал «Громадьске ТВ».

Ранее «Ридус» писал, что глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил 21 мая о возможности вынесения на всенародный референдум вопросов о достижении мирных договоренностей с Россией и решении конфликта в Донбассе.

Сегодня на Украине вступил в силу указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады VIII созыва и проведении внеочередных парламентских выборов.

В то же время более 10 тысяч украинцев подписали за прошедший день петицию с требованием его отставки.

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