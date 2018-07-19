Тимошенко раскритиковала мирный план Зеленского

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала планы президента Украины Владимира Зеленского провести референдум о переговорах с Россией по вопросу достижения мира в Донбассе.

«Референдум — это прекрасная идея, но не в случае достижения мира в этой войне. Потому что на референдуме те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации, которая сегодня происходит на востоке. Референдум недопустим!», — заявила Тимошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».



При этом Тимошенко признала, что для развития страны Украине нужен мир.

Напомним, 21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан рассказал журналистам, что Владимир Зеленский желает перед переговорами с Россией об урегулировании ситуации в Донбассе провести по этому вопросу референдум. Однако для этого команде нового президента необходимо добиться принятия закона о референдуме.

Спустя два дня Владимир Зеленский неожиданно заявил, что не собирается вести переговоры с Россией, хотя во время своей избирательной компанией обещал в кратчайшие сроки добиться мира в Донбассе и организовать возвращение пленных, что без содействия Москвы в диалоге с ДНР и ЛНР маловероятно.