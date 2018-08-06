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Гидрометцентр: в среду в Москве будет 32 градуса жары

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Синоптики Гидрометцентра России предупредили о надвигающейся на Москву 32-градусной жаре — до такой температуры воздух в столице прогреется к среде.

Прогноз аномально жаркой для конца весны погоды опубликован на официальном сайте ведомства Согласно ему, вся первая половина предстоящей рабочей недели будет солнечной, но в понедельник будет совсем не жалко, лишь 21−23 градуса тепла, а вот со вторника температура начнет резко расти и к среде может достичь 32 градусов жары.

Начиная с четверга в Москве станет несколько прохладнее, и пройдут небольшие дожди.

Ранее синоптики полагали, что воздух в столичном регионе в конце мая прогреется максимум до 30 градусов, но даже так среднесуточная температура воздуха в Москве превысит июльские значения.

Накануне специалисты Гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области в связи с повышением риска возникновения пожаров. Наиболее высокая температура в это время года в Москве была отмечена 28 мая 2007 года, когда воздух прогрелся до 33,2 градуса.

Напомним, по мнению представителя швейцарской метеослужбы Meteo Suisse Андре-Шарля Летестю, лишь прогноз на ближайшие два дня может быть относительно точным, однако даже в этом случае возможна погрешность, равная примерно 15%.

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