В понедельник в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности

Специалисты Гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области в связи с повышением риска возникновения пожаров. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа.

По информации метеорологов, угроза воспламенения сохранится в столичном регионе на протяжении 36 часов, то есть, до конца понедельника. В ближайшие 12 часов, жители Москвы и области также не гарантированы от гроз и порывов сильного ветра, отмечается в прогнозе.

При этом в понедельник в столице ожидается теплая погода без существенных осадков. Днем столбик термометра поднимется до отметки +21 — +23 градуса.

Напомним, накануне в Москве также был объявлен желтый уровень погодной опасности, связанный с высокой вероятностью грозы и усилением ветра.