Синоптики пообещали тридцатиградусную жару в конце мая
- 24 мая 2019, 15:02
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В конце мая, согласно прогнозам синоптиков, в столицу на смену прохладе последних дней придет тридцатиградусная жара.
Метеорологи отмечают, что среднесуточная температура воздуха в Москве превысит даже июльские значения.
Температура начнет расти во вторник, 28 мая. Воздух прогреется до 20—24 градусов.
Значительное повышение температуры ожидается в среду, 29 мая, когда столбики термометров достигнут отметки 27—28 градусов.
В последних числах месяца температура может подняться до 30 градусов, сообщается на портале «Метеоновости».
Синоптики напоминают, что в мае как минимум раз в 4—5 лет хотя бы один день бывает с температурой воздуха, превышающей 27 градусов.
Наиболее высокая температура была отмечена 28 мая 2007 года, когда воздух прогрелся до 33,2 градуса.
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