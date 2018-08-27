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Синоптики пообещали тридцатиградусную жару в конце мая

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

В конце мая, согласно прогнозам синоптиков, в столицу на смену прохладе последних дней придет тридцатиградусная жара.

Метеорологи отмечают, что среднесуточная температура воздуха в Москве превысит даже июльские значения.

Температура начнет расти во вторник, 28 мая. Воздух прогреется до 20—24 градусов.

Значительное повышение температуры ожидается в среду, 29 мая, когда столбики термометров достигнут отметки 27—28 градусов.

В последних числах месяца температура может подняться до 30 градусов, сообщается на портале «Метеоновости».

Синоптики напоминают, что в мае как минимум раз в 4—5 лет хотя бы один день бывает с температурой воздуха, превышающей 27 градусов.

Наиболее высокая температура была отмечена 28 мая 2007 года, когда воздух прогрелся до 33,2 градуса.

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