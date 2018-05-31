Метеоролог рассказал, каким прогнозам погоды можно верить

Представитель швейцарской метеослужбы Meteo Suisse Андре-Шарль Летестю рассказал, какому прогнозу погоды можно верить, сообщает РИА Новости.

По его словам, лишь прогноз на ближайшие два дня может быть относительно точным, однако даже в этом случае возможна погрешность, равная примерно 15%.

Все дальнейшие предсказания погоды наверняка будут корректироваться, отметил метеоролог.

Синоптик рассказал, что наиболее длительный прогноз — на три месяца — дает Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Однако он достаточно условный и в первую очередь говорит о том, будет ли климат более влажным или более сухим, теплее или прохладнее.

Кроме того, по словам Летестю, в Европе есть прогноз га ближайшие четыре недели, но он тоже не очень точный, это скорее некая тенденция на ближайшие недели.

Мы же используем среднесрочный прогноз от 2 до 15 дней. Но чем ближе вы к дате прогноза, тем более точным он будет, — приводит агентство слова швейцарского специалиста.

Как отмечал «Ридус», синптики сообщили о погоде в Москве в последних числах мая. По их данным, на смену прохладе последних дней придет тридцатиградусная жара.

Метеорологи отмечают, что среднесуточная температура воздуха в Москве превысит даже июльские значения.

