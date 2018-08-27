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Алсу впервые прокомментировала скандал с участием ее дочери

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© instagram.com

© instagram.com

Певица Алсу заявила в интервью радиостанции «Серебряный Дождь», что ее дочь и другие участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры».

Но я думаю, что все должно хорошо закончиться, — отметила Алсу.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе Первый канал принял решение аннулировать результаты финала вокального конкурса «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова.

Компания Group-IB провела расследование хода зрительского голосования и зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу.

В компании Group-IB сообщили, что автоматизированная накрутка голосов в пользу Микеллы Абрамовой могла стоить около 2—3 миллионов рублей.

Было объявлено о повторном проведении финального выступления в ближайшую пятницу, 24 мая.

К участию в повторной программе также была приглашена победительница отмененного финала, дочь Алсу Микелла Абрамова.

Отвечая на вопрос корреспондента радио, примет ли Микелла участие в повторном финале «Голоса», Алсу подчеркнула, что ее дочь определится сама. Певица добавила, что ранее решение об участии Микелла тоже принимала самостоятельно.

Алсу также заявила, что намерена дать развернутый комментарий о скандале с ее дочерью 1 июня, то есть в День защиты детей.

Напомним, финал шестого сезона шоу «Голос. Дети» был показан в прямом эфире Первого канала 26 апреля. Победительницей по итогам СМС-голосования стала 10-летняя Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Абрамова. За нее проголосовали 56,5% зрителей. 

Буквально через несколько часов стало известно, что будет проводиться проверка результатов голосования, в котором усмотрели признаки аномальности. Первый канал официально подтвердил эту информацию, гендиректор канала Константин Эрнст пообещал разобраться в случившемся.

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Составлен рейтинг стран Европы с самыми дешевыми гостиницами

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© кадр из сериала «Отель «Гранд Будапешт»

© кадр из сериала «Отель «Гранд Будапешт»

Эксперты онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip составили рейтинг европейских стран с самыми дешевыми и самыми дорогими гостиницами.

Согласно их исследованию, дешевле всего в Европе переночевать в Северной Македонии. Специалисты отмечают, что средняя стоимость проживания там составит 1950 рублей за ночь.

Второе место в списке заняла Албания. По данным экспертов, ночь в гостинице там в среднем обойдется примерно в 2030 рублей.

Замыкает тройку европейских стран с самыми дешевыми гостиницами Босния и Герцеговина.

В то же время дороже всего, как отмечают специалисты, будет провести ночь в гостиницах Монако. Средняя стоимость проживания составит там 23 040 рублей в сутки.

Второе место в списке стран с самыми дорогими гостиницами заняла Исландия. Ночь в отелях в этой стране обойдется в среднем в 11 тысяч рублей.

Третье место в этом рейтинге заняло крошечное альпийское государство Лихтенштейн, где переночевать в среднем можно за 10,1 тысячи рублей.

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