Алсу впервые прокомментировала скандал с участием ее дочери

Певица Алсу заявила в интервью радиостанции «Серебряный Дождь», что ее дочь и другие участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры».

Но я думаю, что все должно хорошо закончиться, — отметила Алсу.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе Первый канал принял решение аннулировать результаты финала вокального конкурса «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова.

Компания Group-IB провела расследование хода зрительского голосования и зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу.

В компании Group-IB сообщили, что автоматизированная накрутка голосов в пользу Микеллы Абрамовой могла стоить около 2—3 миллионов рублей.

Было объявлено о повторном проведении финального выступления в ближайшую пятницу, 24 мая.

К участию в повторной программе также была приглашена победительница отмененного финала, дочь Алсу Микелла Абрамова.

Отвечая на вопрос корреспондента радио, примет ли Микелла участие в повторном финале «Голоса», Алсу подчеркнула, что ее дочь определится сама. Певица добавила, что ранее решение об участии Микелла тоже принимала самостоятельно.

Алсу также заявила, что намерена дать развернутый комментарий о скандале с ее дочерью 1 июня, то есть в День защиты детей.

Напомним, финал шестого сезона шоу «Голос. Дети» был показан в прямом эфире Первого канала 26 апреля. Победительницей по итогам СМС-голосования стала 10-летняя Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Абрамова. За нее проголосовали 56,5% зрителей.

Буквально через несколько часов стало известно, что будет проводиться проверка результатов голосования, в котором усмотрели признаки аномальности. Первый канал официально подтвердил эту информацию, гендиректор канала Константин Эрнст пообещал разобраться в случившемся.