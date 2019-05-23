Более 10 тысяч украинцев подписали за день петицию об отставке Зеленского

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована на официальном сайте главы государства.

Со вчерашнего дня, когда петиция была опубликована, ее уже поддержали более 10 тысяч.

Для того чтобы документ был принят к рассмотрению, его должны подписать 25 тысяч человек в течение 90 дней.

В тексте петиции говорится, что президент, не имея «содержательных обещаний к народу», начал приписывать «народной воле собственные прихоти».

Авторы документа убеждены, что глава государства «не имеет поддержки 73% избирателей», а всего лишь консолидировал протест жителей Украины.

Напомним, 30 апреля Центральная избирательная комиссия Украины огласила официальные итоги второго тура президентских выборов, согласно которым победу одержал кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. По данным ЦИК, он набрал 73,22% голосов.

20 мая Зеленский вступил в должность главы украинского государства.