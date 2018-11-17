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В «Аэрофлоте» назвали причину возврата рейса Москва-Волгоград

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© Марина Лысцева/ТАСС

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», вернувшийся в аэропорт Шереметьево после часа полета, столкнулся с технической неисправностью. Об этом в субботу вечером сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий представителя перевозчика.

Возврат в аэропорт вылета по технической причине, — коротко объяснил инцидент собеседник агентства.

В авиакомпании уточнили, что вернувшиеся в Москву пассажиры уже вылетели резервным бортом.

Напомним, самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва-Волгоград, развернулся через 25 минут после взлета, направившись в сторону аэропорта отправления.

Накануне аналогичный инцидент произошел с еще одним самолетом Sukhoi Superjet 100, принадлежащим той же авиакомпании. Лайнер, вылетевший из Риги в Москву, неожиданно подал сигнал об отказе одной из бортовых систем и вернулся в аэропорт вылета.

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