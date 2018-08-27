Самолет «Аэрофлота» экстренно развернулся во время полета

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Москва -Волгоград, неожиданно развернулся во время полета, взяв курс на аэропорт отправления.

Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные трекинг-сервиса Flightradar24.

По имеющейся информации, воздушное судно, вылетевшее из аэропорта Шереметьево, неожиданно снизилось до высоты 3 тысячи километров и развернулось в сторону Москвы. Изменения маршрута произошли спустя 25 минут полета, в это время лайнер находился над Тульской областью.

О причинах инцидента пока пока не сообщается.

Напомним, накануне аналогичный инцидент произошел с еще одним самолетом Sukhoi Superjet 100, принадлежащим той же авиакомпании. Лайнер, вылетевший из Риги в Москву, неожиданно подал сигнал об отказе одной из бортовых систем и вернулся в аэропорт вылета.