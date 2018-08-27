Сигнализировавший о бедствии Superjet «Аэрофлота» экстренно сел в Риге

Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс по маршруту Рига-Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту отправления. Как сообщает ресурс Mash, проблемы с воздушным судном начались вскоре после взлета, команда пилотов была вынуждена подать сигнал бедствия «7700».

Согласно информации источника, причиной ситуации мог стать сбой в работе системы бортового кондиционирования. По другой версии, внештатную ситуацию могло спровоцировать попадание птицы в турбину самолета.

Сейчас в причинах инцидента разбираются сотрудники авиакомпании и аэропорта.

По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.