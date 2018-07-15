Украинским боевикам из Донбасса откажут в получении российского паспорта

Министерство внутренних дел и спецслужбы России не допустят получения российского гражданства по новой упрощенной схеме жителями Донбасса, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Такая ситуация, когда человек, так или иначе вредивший Донбассу, получит российский паспорт, исключена. Все, желающие получить гражданство РФ, пройдут строжайшую проверку по учетам, причем не только МВД, но и Федеральной Службы Безопасности», — заявил журналистам источник.

«Тот случай, когда человек не то что воевал, но хотя бы просто осуществлял неонацистскую пропаганду в соцсетях, публично выступал против Республик Донбасса или России, и при этом получит российское гражданство — исключена. Более того, если в его публикациях будут найдены признаки состава преступления, в отношении его будет заведено уголовное дело по соответствующей статье», — добавил информатор.



Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок получения российского гражданства для жителей отдельных районов ДНР и ЛНР. Согласно новым правилам, жители республик Донбасса смогут претендовать на получение гражданства, не дожидаясь когда пройдут пять лет с момента получения вида на жительство. Кроме того, сократятся и сроки, отведенные органам государственной власти на рассмотрение заявления.

Жители Донбасса, с которыми побеседовала корреспондент «Ридуса» Анна Долгарева, указ Путина о паспортах оценили по большей части положительно. В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского обратились к международному сообществу с призывом наказать Россию за решение упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР. По поручению действующего президента Петра Порошенко представитель Украины в ООН запросил созвать заседание Совета Безопасности. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал решение о паспортах частью «оккупационного плана» России.