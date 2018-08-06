Волкер назвал указ Путина о паспортах частью «оккупационного плана»

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал решение упростить выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик частью «оккупационного плана» России.

«Донбасс — это Украина, и люди там — независимо от того, какой язык они предпочитают — украинцы. Недавнее решение России о выдаче паспортов является весьма провокационным, взято из „оккупационного плана“ и подрывает попытки реализовать минские договоренности и восстановить контроль Украины над Донбассом», — написал Волкер в Твиттере.

По поручению действующего президента Петра Порошенко представитель Украины в ООН запросил созвать заседание Совета Безопасности. Предложение Украины осудить Россию за выдачу паспортов жителям Донбасса будет рассмотрено 25 апреля.



Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок получения российского гражданства для жителей отдельных районов ДНР и ЛНР. Согласно новым правилам, жители республик Донбасса смогут претендовать на получение гражданства, не дожидаясь прошествия пяти лет с момента получения вида на жительство. Кроме того, сократятся и сроки, отведенные органам государственной власти на рассмотрение заявления.

Жители Донбасса, с которыми побеседовала корреспондент «Ридуса» Анна Долгарева, указ Путина о паспортах оценили по большей части положительно. В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского обратились к международному сообществу с призывом наказать Россию за решение упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.