Путин упростил порядок получения гражданства РФ для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок получения российского гражданства для жителей отдельных районов ДНР и ЛНР. Текст соответствующего документа сегодня, 24 апреля, опубликован на сайте Кремля.

Согласно новым правилам, жители республик Донбасса смогут претендовать на получение гражданства, не дожидаясь прошествия пяти лет с момента получения вида на жительство. Кроме того, сократятся и сроки, отведенные органам государственной власти на рассмотрение заявления.

Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, поданных лицами, названными в пункте 1 настоящего Указа, осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов, — говорится в тексте.

В перечень документов, необходимых для получения подданства, войдут свидетельства о перемене фамилии, имени и отчества, наличии гражданства иностранного государства, заключении или расторжении брака, а также свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство.



Кроме того, претендентам на гражданство нужно будет пройти процедуру принесения присяги.

Как отмечается в документе, указанные нововведения вступают в силу с момента его публикации.

Напомним, двумя годами ранее, в феврале 2017-го, Владимир Путин подписал указ, признающий паспорта и другие персональные документы граждан ДНР и ЛНР действительными на всей территории России.