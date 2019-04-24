Штаб Зеленского потребовал новых санкций для России

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского обратились к международному сообществу с призывом наказать Россию за решение упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.

«Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, ведет против Украины войну», — сказано в сообщении команды Зеленского в Facebook.

В сообщении подчеркивается, что Украина рассчитывает на поддержку международного сообщества и усиление дипломатического и санкционного давления на Россию.



«Одним из приоритетов президента Владимира Зеленского будет решение насущных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержки связей с гражданами Украины на оккупированных территориях, комплекс мер для прекращения войны и деоккупации наших территорий. Донбасс — это Украина!», — пообещали в штабе Зеленского.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок получения российского гражданства для жителей отдельных районов ДНР и ЛНР. Согласно новым правилам, жители республик Донбасса смогут претендовать на получение гражданства, не дожидаясь прошествия пяти лет с момента получения вида на жительство. Кроме того, сократятся и сроки, отведенные органам государственной власти на рассмотрение заявления.

Обратиться за получением российского гражданства можно будет без отказа от украинского. Прием всех заявлений будет рассматриваться в подразделениях МВД РФ по Ростовской области. Предположительный срок рассмотрения заявления составит до трех месяцев. Жители Донбасса, с которыми побеседовала корреспондент «Ридуса» Анна Долгарева, указ Путина о паспортах оценили по большей части положительно.