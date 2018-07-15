Янукович попросился обратно на Украину

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил о его желании вернуться на Украине после инаугурации Владимира Зеленского. Для этого защита Януковича постарается добиться от украинских судов снятия всех обвинений и обжалует уже вынесенный приговор в государственной измене.

«На территории Российской Федерации Виктор Янукович пребывает временно и вынужденно. И защита делает всё, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения имели политический, а не правовой характер. Мы хотим, чтобы реальные виновники тех событий (2014 года. — ред.) понесли наказание», — заявил Сердюк газете «Известия».



«Избрание Зеленского никоим образом не влияет на само желание Виктора Януковича. Так же как это не влияет на нашу процессуальную работу: как боролись, так и будем бороться», — добавил адвокат.

Напомним, Виктор Янукович, занимавший должность руководителя страны с февраля 2010 по февраль 2014 года, с помощью российских спецслужб покинул территорию Украины на фоне массовых беспорядков и угрозы своей жизни. 28 февраля после непродолжительного отсутствия он дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, в ходе которой заявил, что сохраняет за собой полномочия президента, а также отказался признавать законность решений Верховной рады, принятых после 21 февраля.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Экс-президента Украины заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Решение суда Янукович не признал. 22 апреля 2019 года Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах главы государства, пожелав ему «принести стране мир, объединить и примирить украинский народ».