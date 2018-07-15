найти ×
   
  • USD
    63.79
  • EUR
    71.75
СохранитьСохранено0
×

011487

Янукович попросился обратно на Украину

Small f78f8d6c11

© Ведомости/ТАСС

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил о его желании вернуться на Украине после инаугурации Владимира Зеленского. Для этого защита Януковича постарается добиться от украинских судов снятия всех обвинений и обжалует уже вынесенный приговор в государственной измене.

«На территории Российской Федерации Виктор Янукович пребывает временно и вынужденно. И защита делает всё, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения имели политический, а не правовой характер. Мы хотим, чтобы реальные виновники тех событий (2014 года. — ред.) понесли наказание», — заявил Сердюк газете «Известия».

«Избрание Зеленского никоим образом не влияет на само желание Виктора Януковича. Так же как это не влияет на нашу процессуальную работу: как боролись, так и будем бороться», — добавил адвокат.

Напомним, Виктор Янукович, занимавший должность руководителя страны с февраля 2010 по февраль 2014 года, с помощью российских спецслужб покинул территорию Украины на фоне массовых беспорядков и угрозы своей жизни. 28 февраля после непродолжительного отсутствия он дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, в ходе которой заявил, что сохраняет за собой полномочия президента, а также отказался признавать законность решений Верховной рады, принятых после 21 февраля.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Экс-президента Украины заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Решение суда Янукович не признал. 22 апреля 2019 года Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах главы государства, пожелав ему «принести стране мир, объединить и примирить украинский народ».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small 6be293d5a4
    Dimon Grinсегодня, 08:57

    Пока каганята Бредом Оболванивают Гоев на окраине Руси, трудно им зомбированным Русам вернуться к Здравомыслию, но надежда есть.

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
21549323читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
30614922читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

221435623читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

103017292читать позжечитаю позже