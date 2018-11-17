Киевский суд заочно осудил Януковича на 13 лет тюрьмы

Оболонский районный суд Киева признал вину экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, заочно назначив бывшему политику наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Суд отверг третий пункт инкриминируемых Януковичу обвинений, связанных с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшим гибель людей или иные тяжкие последствия, передает ТАСС.

Суд исключил из определения „Государственной измены“ в приговоре действия, направленные на изменения границ Украины и на подрыв обороноспособности страны, — прокомментировал приговор представитель суда.

Таким образом, по совокупности двух признанных судом пунктов Виктора Януковича приговорили к 13 годам заключения.

Представители интересов бывшего президента Украины имеют в запасе 30 дней на обжалование решения в вышестоящей инстанции.

Напомним, Виктор Янукович, занимавший должность руководителя страны с 2010 по февраль 2014 года, был вынужден покинуть территорию Украины на фоне массовых беспорядков в Киеве, сопровождавшихся захватом зданий органов государственной власти и открытыми столкновениями протестующих с силовиками.

28 февраля после непродолжительного отсутствия Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, в ходе которой заявил, что сохраняет за собой полномочия президента, а также отказался признавать законность решений Верховной рады, принятых после 21 февраля - дня подписания соглашения с представителями местной оппозиции об урегулировании политического кризиса в стране.