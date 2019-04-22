Янукович благословил Зеленского

Бывший президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах главы государства. Об этом сообщил представитель экс-президента Юрий Кирасир.

«Уважаемый Владимир Александрович! Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее», — сказано в послании Януковича.

Янукович напомнил о вооруженном конфликте в Донбассе и обвинил Петра Порошенко и его оружение в смерти сограждан. «Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий», — отметил он.

По словам Виктора Януковича, перед Зеленским стоят нелегкие задачи, главная из которых — «принести стране мир, объединить и примирить украинский народ». Также Янукович считает важным восстановить законность и справедливость на Украине, улучшить благосостояние украинцев и «заменить страх и уныние в душах людей на надежду и веру в лучшее».

«Украинцы доверились Вам и надеются на то, что Вы вернете нашему народу мир и процветание. Не подведите их. Я желаю Вам крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов на Вашем высоком и ответственном посту», — заключил Янукович.

Напомним, 21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов, победу в котором одержал Владимир Зеленский. По данным украинского ЦИК после обработки 90,25% протоколов, за него проголосовали более 73% избирателей, тогда как за действующего главу государства Петра Порошенко — менее 25%.

Официальные представители властей США, Европейского союза и военного блока НАТО поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах накануне, тем самым признав его избранным президентом Украины.

Напомним, Виктор Янукович, занимавший должность руководителя страны с февраля 2010 по февраль 2014 года, с помощью российских спецслужб покинул территорию Украины на фоне массовых беспорядков и угрозы своей жизни. 28 февраля после непродолжительного отсутствия он дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, в ходе которой заявил, что сохраняет за собой полномочия президента, а также отказался признавать законность решений Верховной рады, принятых после 21 февраля.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Экс-президента Украины заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Решение суда Янукович не признал.

