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Суд признал Януковича виновным в госизмене

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© Ведомости/ТАСС

Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о государственной измене.

Судья во время заседания отметил, что вина обвиняемого доказана.

По его словам, это сделано на основании изучения показаний свидетелей, документов и вещественных доказательств.

В частности, суд установил, что Янукович 1 марта 2014 года составил и направил обращение к Путину с просьбой ввести войска на Украину, сообщает телеканал «112».

Виктор Янукович покинул страну в феврале 2014-го и с тех пор находится в России. На родине он проходит как свидетель и обвиняемый по нескольким уголовным производствам, открытым в отношении него Генпрокуратурой. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

В августе прошлого года прокурор и следователь Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко предложил украинским силовикам предусмотреть возможность похищения Виктора Януковича на случай обвинительного приговора суда по делу о государственной измене бывшего президента.

В марте того же года Янукович обнародовал свое обращение к президенту России Владимиру Путину, написанное в марте 2014 года, с просьбой ввести войска на Украину.

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Депутат заявила, что женщинам старше 30 не нужны деньги за рождение ребенка

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© duma.novreg.ru

Спикер Новгородской областной думы Елена Писарева заявила, что женщинам старше 30 лет не будет выплачиваться единовременное пособие за рождение первого ребенка. Таким образом, выплату в размере 100 тысяч рублей по проекту «Демография» получат только женщины от 24 до 29 лет.

Мы с вами чётко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить, — объяснила Писарева.

По словам губернатора области Андрея Никитина, средства можно будет потратить на улучшение жилищных условий. Получить деньги можно будет, когда ребенку исполнится 1,5 года, пишет «Новгород.ру».

В декабре чиновница из Самарской области посоветовала матерям-одиночкам завести сад или огород, чтобы обеспечить детей качественными продуктами.

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