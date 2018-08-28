Суд признал Януковича виновным в госизмене

Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о государственной измене.

Судья во время заседания отметил, что вина обвиняемого доказана.

По его словам, это сделано на основании изучения показаний свидетелей, документов и вещественных доказательств.

В частности, суд установил, что Янукович 1 марта 2014 года составил и направил обращение к Путину с просьбой ввести войска на Украину, сообщает телеканал «112».

Виктор Янукович покинул страну в феврале 2014-го и с тех пор находится в России. На родине он проходит как свидетель и обвиняемый по нескольким уголовным производствам, открытым в отношении него Генпрокуратурой. Экс-президент категорически отрицает свою вину.



В августе прошлого года прокурор и следователь Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко предложил украинским силовикам предусмотреть возможность похищения Виктора Януковича на случай обвинительного приговора суда по делу о государственной измене бывшего президента.

В марте того же года Янукович обнародовал свое обращение к президенту России Владимиру Путину, написанное в марте 2014 года, с просьбой ввести войска на Украину.

