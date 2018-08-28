США, ЕС и НАТО поздравили Зеленского с победой на выборах

Официальные представители властей США, Европейского Союза и военного блока НАТО поздравили Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и признали его избранным президентом Украины.

«Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов на Украине. Надеемся на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США», — такое сообщение появилось в Фейсбуке на странице посольства США в Киеве.

После этого Зеленского по телефону поздравил президент США Дональд Трамп. Согласно сообщениям украинских СМИ, Трамп назвал итоги выборов «блестящей победой». Другие подробности беседы пока неизвестны.

Президент Франции Эмануэль Макрон по примеру Трампа поздравил Зеленского по телефону, о чем последний поспешил сообщить в своем Фейсбуке на украинской и французском языках: «Спасибо президенту Франции Эмануэлю Макрону за поздравления!».

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан написал в Твиттере, что победа Зеленского — это «очень сильный мандат для более энергичной борьбы с коррупцией».



К «твиттер-дипломатии» прибег и президент Европейского Совета Дональд Туск. «Свободные выборы и мирная смена власти — сильная украинская демократия», — гласит его твит. Также Туск заявил, что «ЕС полон решимости продолжать свою поддержку Украины».

Президент Польши Анджей Дуда ограничиваться поздравлениями не стал и пригласил избранного главу Украины в Варшаву. «Наши страны, учитывая отношения между ними, должны стать примером партнерства в регионе», — заявил Дуда.



Не осталась в стороне и Великобритания. Глава британского МИД Джереми Хант поздравил Зеленского в Твиттере. «Поздравляем Владимира Зеленского с успехом на президентских выборах. Теперь вы действительно будете слугой народа. Мы с нетерпением ждем совместной работы, поскольку Великобритания продолжает поддерживать Украину, ее избранный евроатлантический путь, процесс реформ и безопасность», — написал Хант.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг счел нужным напомнить, что Украина является «ценным партнером НАТО», и после победы Зеленского в Альянсе «с нетерпением» ждут продолжения сотрудничества.



МИД Канады поступил оригинальнее всех. Зеленского там поздравлять пока не стали, вместо этого поздравив украинцев с проведением демократических президентских выборов. «Канада гордится тем, что поддерживает демократию на Украине и надеется продолжить укреплять наши тесные отношения», — заявили в МИД.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. Победу в нем одержал Владимир Зеленский с результатом 30,24% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко получил лишь 15,95%. Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины сразу не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоялся второй тур, победу в котором одержал Зеленский. Порошенко признал свое поражение, не дожидаясь официальных результатов от ЦИК Украины.



Ранее стало известно, какие шаги Владимир Зеленский намерен предпринять в качестве нового главы государства.