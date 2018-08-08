Порошенко заявил о превосходстве своей стратегии над политикой Путина

Президент Украины Петр Порошенко, говоря о пяти годах своего правления, противопоставил себя главе российского государства Владимиру Путину.

«За пять лет Путин не достиг ни одной своей стратегической цели в отношении Украины. Пытался атаковать нас с фронта и подорвать с тыла. Он не отказался от планов уничтожить Украину, лишить нас независимости и размыть нашу национальную идентичность», — заявил украинский лидер в своем обращении к нации, трансляцию которого вел телеканал «Прямой».

В то же время Порошенко отметил, что лично он «не ошибся в вопросе государственной стратегии», не смотря то, что совершил немало тактических просчетов.

Порошенко назвал главными своими достижениями соглашение об ассоциации с ЕС, томос об автокефалии и реформу о децентрализации.

В марте президент Украины заявил, что не собирается «варить кашу» с российским президентом Владимиром Путиным. Слова украинского лидера прозвучали в ответ на заявление Путина по вопросу взаимоотношений с Киевом, который отметил, что с властями Украины «вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата».

Тогда же спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что президент России Владимир Путин испытывает чувство «личной вражды» к президенту Украины Петру Порошенко и потому в своей политике руководствуется желанием «видеть Порошенко побежденным».