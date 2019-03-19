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Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

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© Zuma\TASS

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, что не собирается «варить кашу» с российским президентом Владимиром Путиным.

Слова украинского лидера прозвучали в ответ на заявление Путина по вопросу взаимоотношений с Киевом.

Порошенко добавил, что намерен добиваться усиления санкций против России, отмечает РЕН ТВ.

Во время встречи с общественностью Крыма Владимир Путин отметил, что с властями Украины «вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата».

Российский лидер выразил недоумение политикой, которую проводит руководство Украины. «Так и хочется спросить по-украински: „З глузду з'їхав, чи шо?“ С ума сошел?» — сыронизировал он.

Путин подчеркнул, что российский и украинский народы не находятся в ссоре, однако Кремль не может прийти к взаимопониманию с нынешними киевскими властями.

В то же время спецпредставитель Госдепартамента США по Украине заявил о том, что президент России Владимир Путин испытывает чувство «личной вражды» к президенту Украины Петру Порошенко и потому в своей политике руководствуется желанием «видеть Порошенко побежденным».

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