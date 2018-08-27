Волкер поведал о «личной вражде» между Порошенко и Путиным

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине заявил о том, что президент России Владимир Путин испытывает чувство «личной вражды» к президенту Украины Петру Порошенко и потому в своей политике руководствуется желанием «видеть Порошенко побежденным».

«Это то, что сказала сама Россия, — что они хотят видеть Порошенко побежденным, и это просто факт. Я думаю, что только что произошло развитие личной вражды между президентом Путиным и президентом Порошенко, и поэтому он просто ищет перемен», — цитирует слова Волкера РБК.

Накануне между Путиным и Порошенко произошла заочная перепалка. Выступая в Крыму, российский лидер заявил, что действия киевских властей вызывают у него оторопь, и обратился к ним по-украински: «Так и хочется спросить по-украински: „З глузду з'їхав, чи шо?“ С ума сошел?».

При этом Путин подчеркнул, что российский и украинский народы не находятся в ссоре. «У нас непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу», — добавил он.

В ответ на это Петр Порошенко заявил, что не собирается «варить кашу» с Москвой. «Относительно того, что кто-то с кем-то там „каши не сварит“, я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты», — сказал Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что контакты Владимира Путина с Петром Порошенко «имеют место», и это телефонные переговоры, по итогам которых не всегда делаются официальные сообщения.

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. По данным опросов, рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко составляет около 20%.

